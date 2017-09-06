Змагань багато і різних

У День фізичної культури та спорту, який у нашій державі традиційно відзначають у другу суботу вересня, Тернопіль, без перебільшення, перетвориться на справжнє спортивне місто. Причому його жителі і гості зможуть не тільки спостерігати за цікавими та азартними баталіями, а й самі взяти в них участь.

Про це подбали обласні і міські профільні управління, центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», відділення Національного олімпійського комітету України, федерації легкої атлетики і велосипедного спорту.

Розповідь про старти, які відбудуться 9 вересня, звісно ж, не можна не розпочати з традиційної, вже 21-ї відкритої першості міста з оздоровчого бігу, присвяченої Дню фізичної культури та спорту. Прихильники здорового способу життя не тільки з нашого краю, а й із багатьох сусідніх областей розпочнуть дев’ятикілометровий забіг навколо Тернопільського ставу о пів на першу після полудня. Випробувати на міцність силу свого характеру (за наявності, звичайно, медичної довідки) не заборонено представникам усіх вікових груп. Для тих же, хто сумнівається, пораджу обов’язково розшукати перед початком пробігу ветеранів «Тернопільської озеряни». Не помилюся, коли скажу: знайдете, щонайменше, з десяток фанатів бігу, які вийдуть на старт у 21-й раз.

Практично одночасно (на півгодини раніше) розпочнеться і не менш грандіозна подія — Тернопільський спортивний фестиваль. Головний його організатор — міський центр фізичного здоров’я населення — підготував цікаву і різноманітну програму. Від розминки і показових виступів юних вітрильників, веслярів, скейтбордистів, танцюристів до турнірів з пляжного волейболу, флорболу та екзотичного волейфіту, придуманого самими працівниками центру. Веселі розваги та естафети чекають на малечу. А для дорослих богатирів уперше в Україні відбудеться відкритий турнір з підйому штанги на біцепс. Із привабливим до того ж призовим фондом. Грамоти, медалі, призи від традиційних партнерів та спонсорів, до речі, чекають і на всіх лауреатів змагань.

Тож неодмінно станьте учасниками суботнього спортивного свята на набережній Тернопільського ставу і в парку імені Т. Г. Шевченка. Не забудьте також насолодитися і перипетіями боротьби найсильніших юних велосипедистів країни. З 8 по 10 вересня у нашому місті відбуватимуться відкритий осінній чемпіонат України і традиційні всеукраїнські велосипедні перегони пам’яті майстра спорту Володимира Філіпенка. Наступних п’ятниці-суботи групова та індивідуальні гонки проходитимуть на об’їзному шосе поблизу Мишковичів. А в неділю, 10 вересня, починаючи з одинадцятої ранку, в центрі міста, поблизу готелю «Тернопіль», — гонка-критеріум і нагородження лауреатів.

Фото Василя БУРМИ та автора