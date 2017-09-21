Знову до бою

Після двотижневої перерви, пов’язаної з матчами 1/16 фіналу Кубка України, найближчих вихідних, 23—24 вересня, відновлюються ігри чемпіонату України з футболу серед аматорів. У першій групі, нагадаю, виступають і два колективи з Тернопільщини — теребовлянська «Нива» і чортківський «Кристал».

Перед кубковими баталіями, до речі, команда Василя Івегеша ще стигла провести виїзну зустріч п’ятого туру з аутсайдером, коломийським «Покуттям». На жаль, здолати команду, яка досі ще очок не набирала, не вдалося. Хоча М. Когут і відкрив рахунок уже на дев’ятій хвилині, господарі ще до перерви відновили рівновагу — 1:1. А теребовлянська «Нива» в п’ятому турі була вільною від гри.

У неділю в матчах шостого туру «Кристал» прийматиме «Минай» із Закарпаття, а «Нива» — «Калуш».

Що ж стосується кубкових баталій, в яких взяли участь теребовлянська «Нива» і «ДСО-Поділля» з Тернопільського району, то позавчора, 20 вересня, після повторних поєдинків 1/16 фіналу два колективи земляків змушені були припинити боротьбу за почесний трофей. Навіть незважаючи на те, що в проведених тижнем раніше дебютних виїзних зустрічах домоглися цілком сприятливих для себе нічийних результатів з однаковим рахунком 2:2.

На всеукраїнській арені теребовлянці знову засмутили власних прихильників, поступившись «Миколаєву» із Львівщини з мінімальним рахунком 0:1. Переможний у двоматчевій серії гол гості забили в середині першого тайму. Натомість «ДСО-Поділля», яке приймало «Факел» із Липовця на Вінниччині в Збаражі, на пропущений невдовзі після перерви м’яч через двадцять хвилин змогло відповісти влучним ударом Артема Вітовича. Однак нічиєї з бажаним рахунком втримати не змогли, дозволивши невдовзі суперникам забити переможний гол — 2:1 на користь «Факела».

Фото ФК «Нива» (Теребовля)