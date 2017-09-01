Коли не пізно скасувати попереднє повідомлення

У Тернопільській ОДПІ зазначили, що частиною третьою статті 24 Кодексу законів про працю визначено, за яких умов працівник не може бути допущений до роботи. Мова про укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення до ДФС про прийняття працівника на роботу.

Якщо потенційний працівник змінив своє рішення, не вийшовши в призначений день на роботу, можна запропонувати йому написати заяву про припинення трудового договору за згодою сторін та анулювати наказ про прийняття на роботу. Передусім через те, що в перший же день роботи з працівником міг статися страховий випадок за державним соціальним страхуванням. Тому скасовувати наказ про прийняття на роботу бажано за наявності відповідної заяви працівника.

У разі припинення трудового договору та скасування наказу про прийняття на роботу до податкової можна подати повідомлення, яке скасовує попереднє. Якщо ж трудовий договір діє, а людина просто не вийшла на роботу, повідомлення не подається.

Роботодавці Тернополя і Тернопільського району можуть подати згадане повідомлення в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ, де знаходиться зала прийому звітності та вхідної кореспонденції.

Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ