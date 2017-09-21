Коли слова не допомагають

Розчаровані надзвичайно невдалим виступом у цьому сезоні своїх улюбленців фанати львівських «Карпат» учора вчинили в Івано-Франківську справжнісінький погром. Почалося все ще в середині другого тайму матчу третього попереднього раунду Кубка України, коли господарі з друголігового «Прикарпаття» забили «майстрам» з елітного дивізіону другий «сухий» м’яч.

Утім така поведінка власних прихильників навряд чи стала несподіванкою для самих гравців «Карпат». Адже ще місяць тому, після безвольної поразки в Маріуполі (0:3), «завжди вірні» попереджали: «Програєте кубок «Прикарпаттю» — влаштуємо погром». Коли після ще більш ганебної поразки на власному полі від «Вереса» обійшлося тільки зняттям із біло-зелених футболок, то в Івано-Франківську, як і було обіцяно, дійшло не лише до суцільного диму від запалених файєрів, вибігання на поле, а й до рукоприкладства. Гру було перервано більш ніж на півгодини, і під час догравання іменитим гостям удалося хіба розмочити рахунок — 1:2.

У третьому попередньому раунді елітний дивізіон втратою «Карпат» не обійшовся. Припинила боротьбу і кропивницька «Зірка», яка в додатковий час поступилася сімферопольській «Таврії» — 2:3.

Інші результати: «Геліос» (Харків) — «Десна» (Чернігів) — 1:2, «Жемчужина» (Одеса) — «Сталь» (Кам’янське) — 1:1 (одинадцятиметрові — 1:4), «Колос» (Ковалівка) — «Маріуполь» — 1:2, «Агробізнес» (Волочиськ) — «Верес» (Рівне) — 1:2, «Інгулець» (Петрове) — «Арсенал» (Київ) — 0:0 (одинадцятиметрові — 5:6), «Авангард» (Краматорськ) — «Ворскла» (Полтава) — 0:2, «Демня» (Львівська область) —«Львів» — 1:2, «Дніпро-1» — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) —1:0.

У 1/8 фіналу до переможців третього попереднього раунду приєднаються інші шість команд прем’єр-ліги — «Динамо», «Шахтар», «Олімпік», «Зоря», «Олександрія» і «Чорноморець». Матчі цієї стадії заплановані на середу, 25 жовтня.

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