Кубковий тріумф Віктора Петрова

Відразу троє атлетів із Микулинецької об’єднаної територіальної громади взяли участь у розіграші Кубка України з боксу серед дорослих, який нещодавно відбувся в Маріуполі. І найбільш іменитому з них, майстрові спорту міжнародного класу, 21-річному Вікторові Петрову знову вдалося переконливо довести, що сильніших за нього у ваговій категорії до 69 кілограмів серед співвітчизників немає.

Відразу після повернення додому батько і наставник переможця, заслужений тренер України Віктор Петров розповів, що на шляху до кубкової вершини синові довелося провести чотири поєдинки. І всі — з надзвичайно титулованими конкурентами. Майстер спорту міжнародного класу, 29-річний Тарас Головащенко з Вінниці, з яким схрестили зброю на старті, скажімо, відомий за виступами в «Українських отаманах», у 2014-му став чемпіоном України. Однак жодних аргументів у протистоянні з Віктором йому так і не вдалося знайти. Про що і засвідчило одностайне рішення всіх п’ятьох рефері.

Ще більш принциповим виявився другий бій із майстром спорту Дмитром Щербиною з Херсона. Адже торік на чемпіонаті України саме під час зустрічі з цим боксером Віктор Петров отримав розсічення і не зміг продовжити боротьбу. Реванш удався більш ніж переконливим — перемога нашого земляка знову ж таки за одностайним рішенням суддів. А за право виступити у фіналі довелося сперечатися зі старим знайомим, чемпіоном України 2015 року, майстром спорту Іваном Данчею зі Львова. Досі Віктор Петров йому не поступався, не дав шансу і в кубковій зустрічі — усе ті ж 5:0.

Вирішальний же двобій викликав підвищений інтерес у маріупольських прихильників боксу. Вони, звісно, сподівалися, що рідні стіни і їхня палка підтримка допоможуть завоювати почесний трофей землякові, срібному призерові чемпіонату України серед атлетів віком до 22-х років, майстрові спорту міжнародного класу Максимові Пилипцю. Однак після завершення поєдинку, навіть зважаючи на ці фактори, в арбітрів вибору не залишилося — перемогу, а з нею і «золото» Кубка України одностайним рішенням присудили Вікторові Петрову. А під час урочистої церемонії нагородження до медалі найвищої проби додали ще й кубок «Найкращого боксера» турніру. Чотири переконливі перемоги у ваговій категорії, де надзвичайно гостра конкуренція, здається, не залишили претендентам з інших категорій і найменших шансів.

Не осоромилися під час Кубка України і двоє інших підопічних тренера Микулинецької об’єднаної територіальної громади Віктора Петрова — 30-річний Павло Крупа з Ладичина і 20-річний Володимир Мандзюк із Дружби. В турнірі атлетів, чия вага не перевищує 75 кілограмів, обом, на жаль, не пощастило із жеребкуванням. Першому з них довелося вже в стартовому бою зустрітися з майбутнім переможцем, майстром спорту міжнародного класу Валерієм Харламовим з Одеси. Досвідчений атлет, який торік став чемпіоном світу серед студентів, відчув усю міць кулаків боксера з Ладичина. Однак рефері віддали перевагу суперникові, який далі вже всі свої бої завершував достроково. Натомість Павло Крупа, завдяки тому, що поступився тільки чемпіонові, виборов у своїй ваговій категорії шосте місце.

А відразу за ним у підсумковому протоколі розмістився Володимир Мандзюк, який програв тільки срібному призерові турніру, майстрові спорту Андрієві Приходьку з Маріуполя. Оцінюючи його виступ, можна лишень констатувати, що для того, аби під час протистояння гідних одне одному конкурентів довести свою перевагу, Володимирові трохи не вистачило досвіду.

Кубковими баталіями сезон для микулинецьких боксерів не завершився. Наприкінці жовтня візьмуть участь у матчевій зустрічі Україна — Литва, яку тренер Віктор Петров планує провести на Тернопільщині. Саме цей турнір стане завершальним етапом підготовки до головного старту сезону — чемпіонату України, який розпочнеться 13 листопада.

На фото: заслужений тренер України Віктор ПЕТРОВ і майстер спорту міжнародного класу Віктор ПЕТРОВ-молодший із почесним трофеєм найкращого боксера Кубка України в Маріуполі; Павло КРУПА і Володимир МАНДЗЮК.

Фото з архіву Віктора ПЕТРОВА