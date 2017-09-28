Наприкінці минулого тижня в литовській Клайпеді відбувся 32-й чемпіонат світу зі спортивної боротьби серед військовослужбовців. Спортсмени Збройних сил України не підвели, завоювавши по три золоті, срібні і бронзові медалі.

Якщо дебютне «золото» вдалося завоювати першого ж дня змагань, коли солдатові Аллі Белінській із Херсонщини не було рівних у ваговій категорії до 69 кілограмів, то вагомий переможний знак оклику на завершення поставили минулої суботи два відомі борці греко-римського стилю. В турнірі атлетів, чия вага не перевищує 80 кілограмів, відзначився ще один солдат, вихованець Тернопільської ДЮСШ із греко-римської боротьби Андрій Антонюк. На шляху до омріяної вершини підопічний заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту міжнародного класу Віталія Ліщинського здолав білоруса Дениса Лакутка, росіянина Азамата Хакулова та азербайджанця Елтуна Вазирзаде.

А в наступній ваговій категорії (до 85 кг) не менш очікуваним став і успіх срібного призера торішніх літніх Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, молодшого лейтенанта Жана Беленюка. Не можна не відзначити, що всі три свої переможні сутички найсильніший вітчизняний борець останніх років теж провів із представниками республік колишнього Союзу. Спочатку здолав атлета з Вірменії, далі — з Азербайджану. А у фіналі під натиском українця не встояв і росіянин.

У той же час юні вихованці Тернопільської ДЮСШ із греко-римської боротьби теж порадували своїх наставників. У Харкові, де відбувся командний чемпіонат України серед атлетів 2002—2003 років народження, збірна міського комунального навчального спортивного закладу в суперечці тринадцятьох найсильніших за підсумками особистого чемпіонату України в закарпатському Береговому колективів виборола друге місце.

Як розповів один із тренерів, майстер спорту Володимир Лучанко, команди, складені з десятьох основних борців і двох запасних, були поділені на чотири групи. На шляху до вирішального двобою наші земляки спочатку здолали ровесників з Миколаївської і Рівненської областей. Далі не стушувалися під натиском господарів. А у півфіналі в надзвичайно напруженій боротьбі довели свою перевагу над борцями з Дніпропетровщини. І лише у вирішальному протистоянні з донецькими борцями змушені були визнати перевагу суперників.

На фото: чемпіони світу серед військовослужбовців Андрій АНТОНЮК (зліва) і Жан БЕЛЕНЮК; срібні призери командного чемпіонату України разом зі своїми наставниками Віталієм ЛІЩИНСЬКИМ, Андрієм ТЕЛЕБАНОМ і Володимиром ЛУЧАНКОМ.

Фото із сайтів Федерації греко-римської боротьби України і «Тернополяни»