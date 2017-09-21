На першість школи

Тернопільська ОДЮСШ із літніх видів спорту визначила лауреатів першості навчального закладу з легкої атлетики. Під час змагань, проведених на стадіоні Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, у бігові на 150 і 300 метрів найсильніших визначили в чотирьох вікових групах.

За підсумками виступів на обох дистанціях найшвидші секунди, звісно, показали чемпіони старшої вікової групи — Вадим Троян і Соломія Войтович. У двох середніх перемогли Ігор Танасійчук і Вікторія Драгунцова, Іван Бабій і Андріана Савків. А серед найменших, яким не більше десяти, не було рівних Дмитрові Васильєву і Софії Крячковій. Переможці, як і їхні друзі-суперники, тренуються під керівництвом Олега Данилюка, Софії і Назарія Рибіїв, Наталі Гавронської, Олени Клименко, Віри Зозулі і Миколи Ситарчука.

Переможці і призери нагороджені медалями, грамотами і солодкими подарунками. А ще одному з тренерів, майстрові спорту Іванові Панасюку директор навчального закладу Олександр Куриляк вручив подяку за підготовку спортсменів високого класу.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту