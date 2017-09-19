Непроханий гість гірший від татарина…

У першому матчі другого кола чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги футболістам тернопільської «Ниви» випало помірятися силами з вінницькими одноклубниками — доволі непоступливим колективом, який веде з тернопільцями боротьбу за третій рядок турнірної таблиці. Тож зайве, мабуть, казати, що в таких поєдинках суперники сперечаються не за три, а за шість очок.

Саме ця обставина і зумовила принциповий характер протистояння, яке минулої суботи відбулося у Вишнівці. Як і півтора місяця тому у Вінниці, емоції іноді били через край. Арбітрові довелося аж дванадцять разів діставати жовту картку (на три більше, аніж у стартовій зустрічі), дві з яких автоматично перетворилися на червоні — для досвідченого півзахисника Ігоря Вонса і його набагато молодшого колеги Тимофія Брижчука з команди гостей.

Та на своєму полі підопічним Сергія Задорожного все ж таки вдалося уникнути нічийного паритету. Передусім завдяки надійним діям усіх в обороні і спритності Ігоря Гатали в лінії атаки. Скориставшись на 17-й хвилині помилкою захисників суперника, той вийшов на побачення з голкіпером і впевнено переграв його — 1:0 на користь тернопільської «Ниви».

Інші результати дванадцятого туру: «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — «Скала» (Стрий) — 2:0, «Агробізнес» (Волочиськ) — «Поділля» (Хмельницький) — 2:1 (лідерові знову допомогли колишні гравці «Тернополя»: рахунок відкрив Ігор Курило, а переможну крапку поставив Богдан Семенець), «Полісся» (Хмельницький) — «Арсенал» (Київщина) — 2:0, «Буковина» (Чернівці) — «Львів» — 0:0.

Наступну гру тринадцятого туру «Нива» теж проведе на своєму полі у Вишнівці. У неділю, 24 вересня, прийматиме «Буковину». Хоча головний тренер Сергій Задорожний наголосив на бажанні підопічних якомога швидше повернутися до Тернополя. Не важко здогадатися: наставник не міг не відреагувати на повідомлення про те, що Тернопільський міський стадіон після реконструкції футбольного газону прагне зробити своєю домашньою ареною… рівненський «Верес».

А і справді. Хоч на Тернопільщині гостям завжди раді, непроханим — навряд чи. Що може дати для розвитку місцевого футболу клуб із сусідньої області, чиї господарі, не спромігшись навіть реконструювати стадіон у Рівному, лише за кілька сезонів пробилися до елітного дивізіону, відверто нехтуючи всіма спортивними принципами. Та і, не забуваймо, торік восени безпосередньо долучилися до остаточного знищення трав’яного покриву на Тернопільському міському стадіоні.

Фото із сайту ФК «Нива»