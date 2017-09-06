Не засмучуйте, хлопці, наставника

Тиждень тому сенсаційно виграний у Волочиську на Хмельниччині виїзний поєдинок з лідером групи «А» не міг не принести головному тренерові тернопільської «Ниви» Сергієві Задорожному позитивні емоції. А відразу після завершення минулої неділі у Вишнівці домашнього двобою із хмельницьким «Поділлям» наставник, як сам зізнався в післяматчевому інтерв’ю, не зміг утриматися від критичних зауважень на адресу підопічних.

Воно, зрештою, не дивно: забезпечивши до 53-ї хвилини більш ніж комфортну перевагу над суперником з різницею в три «сухі» м’ячі, жовто-зелені наприкінці зустрічі ледве не втратили перемогу — 3:2. Утім, заспокоївшись перед спілкуванням із представниками засобів масової інформації, пан Сергій, уперше давши інтерв’ю українською, визнав, що, можливо, погарячкував. Кому, як не йому, добре відомо і про три проведені за дев’ять днів матчі, і про неоптимальний через травми окремих виконавців склад. Нарешті — про неідеальний після дощу стан поля, на якому нелегко зберегти максимальну концентрацію протягом усього ігрового часу. Та ще й зважаючи на ту обставину, що головної мети — поповнити скарбничку команди трьома очками — досягнуто.

Серед тих же, хто найбільше долучився до успіху своїх улюбленців, одна тисяча глядачів насамперед відзначила Олександра Апанчука. Повернувши собі місце в стартовому складі, нападник узяв безпосередню участь у всіх трьох комбінаціях, які принесли «Ниві» заслужену перемогу. Вже на восьмій хвилині активними діями в штрафному майданчику суперника змусив помилитися відразу двох захисників гостей, останній з яких, Владислав Охрончук, не знайшов нічого кращого, як влучно пробити по… власних воротах. Неабиякі бійцівські якості форвард «Ниви» продемонстрував і через дванадцять хвилин, коли досвідчений партнер по команді Ігор Вонс віддав йому точний пас у вільну зону: звільнившись від опікунів, влучно пробив повз голкіпера суперників.

Невдовзі ж після початку другого тайму саме після порушення правил проти Олександра Апанчука арбітр зустрічі, не вагаючись, призначив одинадцятиметровий у ворота «Поділля». І вже згаданий Ігор Вонс, якого так само цілком заслужено можна вважати одним з героїв зустрічі, через кілька секунд забив свій перший гол за нову команду.

Інші результати десятого туру: «Арсенал» (Київська область) — «Агробізнес» (Волочиськ) — 0:3 (рахунок відкрив Ігор Курило, а в другому таймі двічі відзначився Богдан Семенець), «Нива» (Вінниця) — «Буковина» (Чернівці) — 1:1, «Львів» — «Скала» (Стрий) — 1:0.

Друга підряд перемога дала змогу гравцям тернопільської «Ниви» піднятися на третю сходинку турнірної таблиці:

Попри те, що у футбольній табелі про ранги ПФЛ України і далі вперто фіксує результати одинадцятьох колективів із групи «А», вболівальники, звісно ж, розуміють: за тур до завершення першого кола (без урахування пропущених матчів за участю «Арсеналу» і «Полісся»), участь у турнірі продовжують брати десять команд. То хто ж постраждає через анулювання результатів зустрічей із ФК «Тернопіль», який не провів п’ятдесяти відсотків матчів чемпіонату? Трьох очок за перемоги над містянами невдовзі будуть позбавлені (якщо тільки нинішнє «геніальне» покоління футбольних чиновників не придумає не менш геніальний «постулат», завдяки якому команди дістануть можливість грати і заочно, як у шахах) «Скала», «Буковина», «Агробізнес» і «Поділля».

А першу третину турнірної дистанції підопічні Сергія Задорожного завершать наступної суботи, 9 вересня, у Житомирі (вибачайте, у Коростені), де поміряються силами з одним з аутсайдерів групи, місцевим «Поліссям».

Фото із сайту ФК «Нива»