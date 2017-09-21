Не тільки святкували, а й змагалися

У Підгайчиках Теребовлянського району нещодавно відсвяткували день села. До його програми увійшли також змагання з трьох видів спорту.

На реконструйованому футбольному полі одна за одною відбулися відразу дві гри районного чемпіонату. Порадіти перемозі своїх земляків над командою з Ілавчого вболівальникам, щоправда, не вдалося — бойова нічия з рахунком 2:2. А ось у зустрічі колективів із сіл Залав’я і Кобиловолок гору взяв перший із них — 4:2.

На новозбудованому майданчику відбулися і волейбольні турніри. І в чоловічому, і в жіночому поєдинках тріумфували господарі, здолавши відповідно команди з Боричівки і Теребовлі. А любителів інтелектуальних ігор неабияк зацікавив сеанс одночасної гри в шашки, який на двадцятьох дошках дав кандидат у майстри спорту Тарас Турчин. Жодному з його суперників так і не вдалося домогтися хоча би нічиєї.

Організаторами спортивної частини дня села стали Теребовлянська міська рада, центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на чолі з Ярославом Королюком і місцева сільська рада. Переможців і призерів нагородили грамотами і призами від «Спорту для всіх».

Фото з архіву «Спорту для всіх»