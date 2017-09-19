Не є об’єктами оподаткування

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. З першого липня 2015 року діють норми Податкового кодексу України, відповідно до яких не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності.

Сюди включаються і ті об’єкти, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ