Один раз на рік

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Відповідно до Податкового кодексу України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до податкової інспекції не пізніше ніж за 15 календарних дів до початку наступного календарного кварталу.

Кожен суб’єкт господарювання може здійснити перехід на єдиний податок один раз протягом календарного року. Причому перехід може бути здійсненний за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені Кодексом. До поданої заяви також додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

У вересні останнім днем, коли можна подати заяву для переходу на спрощену систему була п’ятниця, 15 число.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ