Тернопільська ОДПІ роз’яснює. Відповідно до Податкового кодексу України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування.

Для цього йому необхідно не пізніше, ніж за п’ятнадцять календарних дів до початку наступного календарного кварталу, подати до податкової інспекції заяву.

Варто також пам’ятати, що суб’єкт господарювання може здійснити перехід на єдиний податок один раз протягом календарного року. Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійсненний за умови, коли протягом календарного року, що передує періоду переходу, суб’єктом господарювання дотримано встановлені Кодексом вимоги. А до поданої заяви також додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

У вересні останнім днем, коли можна подати заяву для переходу на спрощену систему, була п’ятниця, 15 вересня.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ