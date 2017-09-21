Порадували наставників

В Іллінці на Вінниччині вже вшосте відбувся Міжнародний турнір з боксу. Цього разу за звання лауреатів сперечалися понад півтори сотні атлетів 2001—2010 років народження з України, Узбекистану, Молдови, Білорусі і Польщі.

У такій солідній компанії не загубилися і вихованці Тернопільської обласної ДЮСШ із літніх видів спорту. Насамперед потрібно згадати Захара Фірмана, якому не було рівних у суперечці майбутніх майстрів шкіряної рукавички, чия вага не перевищує… 24 кілограми.

Срібними призерами у своїх вагових категоріях стали Артем Сорочан (30 кг), Едуард Шмигельський (42 кг), Тарас Кордупель (46 кг), Назар Кордупель (48 кг), а «бронза» дісталася Маркіянові Собчаку (28 кг).

Юні тернопільські боксери тренуються під керівництвом тренерів-викладачів спортивної школи Анатолія та Руслана Фірманів. Вітаємо учнів і тренерів з успішним виступом.

На фото: перші міжнародні трофеї юних тернопільських боксерів.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту