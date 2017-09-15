Право громадян України

У Тернопільській ОДПІ нагадали: згідно зі статтею 35 Земельного кодексу, громадяни України мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва із земель державної і комунальної власності. Причому члени садового товариства мають право приватизувати земельну ділянку без згоди на те інших членів цього товариства.

Землі загального користування садівничого товариства безоплатно передаються їм у власність. До них належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування. Використання земельних ділянок садівничих товариств здійснюється відповідно до закону та статутів цих товариств.

Громадяни та юридичні особи набувають прав власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених Кодексом, або за результатами аукціону. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом.

Громадянам України можуть безоплатно передаватися ділянки із земель державної і комунальної власності для ведення садівництва в розмірі не більше 0,12 гектара. Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту їхньої державної реєстрації. За умови, звичайно, що право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Використання землі в Україні, відповідно до статті 206 Земельного кодексу, є платним. Платником земельного податку є, зокрема, власники земельних ділянок та землекористувачі. А об’єктом оподаткування — земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні.

Власники земельних ділянок — це юридичні і фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які, відповідно до закону, набули права власності на землю в Україні. А також територіальні громади і держава — щодо земель комунальної та державної власності. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Причому юридичні особи самостійно обчислюють суму податкового зобов’язання щодо земельного податку в порядку, визначених Податковим кодексом.

Також в інспекції нагадали, що, згідно зі статтею 281 Кодексу, від сплати земельного податку звільняються інваліди першої і другої груп, фізичні особи, котрі виховують трьох і більше дітей віком до вісімнадцяти років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», фізичні особи, визначені законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Звільнення від сплати земельного податку для цих категорій фізичних осіб поширюється на земельні ділянки, визначені пунктом 281.2 статті 281 Податкового кодексу України.

Враховуючи сказане, приватизовані членами садівничого товариства земельні ділянки, крім тих, кому надані пільги щодо сплати земельного податку, є платниками земельного податку. Нарахування фізичним особам земельного податку проводиться податковою інспекцією, яка до першого липня видає платникові повідомлення-рішення про внесення податку.

Садівниче товариство є платником земельного податку за ділянки, включаючи земельні ділянки загального користування, надані товариству для ведення садівництва і щодо яких члени товариства не оформили право на свою земельну ділянку.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ