Прийшов, побачив, не пропустив

Саме так має повне право сказати новоспечений голкіпер одеського «Чорноморця», білорус Олександр Гутар, якого запросив до команди відомий за роботою у львівських «Карпатах» Олег Дулуб. Досвідчений 28-річний страж воріт не дав себе засмутити ні гравцям кропивницької «Зірки», ні донецького «Шахтаря».

Виїзна нульова нічия з аутсайдером у зустрічі дев’ятого туру, до речі, змусила гірників поступитися лідерською позицією. Адже київські динамівці на власній арені імені Валерія Лобановського так само у виїзному поєдинку з донецьким «Олімпіком» здобули перемогу (2:1) і, наздогнавши головного конкурента за набраними очками, випередили його за додатковими показниками. Що ж стосується долі не зіграного динамівцями виїзного матчу сьомого туру з «Маріуполем», то досі публічної інформації про те, що керівництво клубу подало апеляцію на рішення контрольно-дисциплінарної комісії Федерації футболу України, чомусь не вдалося знайти.

В інших поєдинках, зіграних минулих суботи-неділі, теж вистачало інтриги. Першу в чемпіонаті перемогу нарешті відсвяткувала «Олександрія», під натиском якої не встояла «Сталь» — 4:1. У Маріуполі і Львові, де приймає своїх суперників рівненський «Верес», господарі теж були сильнішими, однак по троє очок до свого активу здобули завдяки єдиному голу, забитому у ворота «Зірки» і «Ворскли». Нарешті в Запоріжжі, де «Зоря» приймала «Карпати», ще однією нульовою нічиєю в турі передусім мають бути задоволені львів’яни. М’яч якимось не дивом так і не залетів у їхні ворота. Тож і другий з початку сезону новачок-тренер Сергій Зайцев розпочав роботу з позитивного результату.

Десятий тур розпочнеться в суботу, 23 вересня, матчами за участю лідерів. У Кропивницькому гостюватиме «Шахтар», а динамівці на тій же арені імені Валерія Лобановського, причому без присутності глядачів, прийматимуть «Верес». А ще чотири зустрічі відбудуться найближчої неділі. Волею календаря кожна стане не менш принциповою: «Сталь» — «Олімпік», «Маріуполь» —«Олександрія», «Карпати» — «Чорноморець», «Ворскла» — «Зоря».

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