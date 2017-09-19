Рівняючись на тренера-чемпіона

Протягом тижня в столиці Угорщини Будапешті тривали баталії чемпіонату світу з армрестлінгу. Понад тисячу двісті атлетів із 55-ти країн розіграли 130 комплектів нагород у всіх вікових групах — від юнаків до поважних віком, але все ще зі сталевими м’язами ветеранів.

На планетарному форумі богатирів-любителів не загубилися і вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, які займаються під керівництвом уславленого кременецького атлета, багаторазового чемпіона світу, Європи та України, а нині — одного з найсильніших рукоборців-професіоналів у найпрестижнішій надважкій вазі, заслуженого майстра спорту Андрія Пушкаря. До успіхів свого наставника їм, без сумніву, ще далеко, але окремим уже виявилося під силу підкорити світовий п’єдестал любительського спорту.

Мова передусім про Олега Петренка, який у суперечці юнаків, чия вага не перевищує 85 кілограмів, став одним із тріумфаторів турніру. Коли в протистоянні на ліву руку зміг фінішувати третім, поступившись тільки Косакові Огукану з Туреччини і Ельдарові Бубенку з Росії, то турнір на праву завершився його незаперечною перемогою. Причому з двох інших лауреатів змагань на ліву руку лише росіянин зміг піднятися на третю сходинку п’єдесталу. Цей успіх дозволив атлетові виконати норматив майстра спорту.

В активі кременецьких рукоборців також ще дві бронзові медалі. У суперечці юніорів на праву руку відзнак за третє місце удостоєні Максим Поліщук (до 75 кг) і Юрій Селецький (до 80 кг). А до шісток кращих у своїх вагових категоріях увійшли також юніори Юлія Точинська і Назар Вознюк (п’яті в окремих дисциплінах) і Назарій Савелюк — шостий серед юнаків.

До відповідального старту готується і наставник молодих рукоборців Андрій Пушкар. Популярний серед прихильників цього виду спорту Кубок світу серед професіоналів «Злати тур» у польському місті Румя, призначений на 18—19 листопада, проходитиме за дещо незвичною формою. Організатори вирішили поєднати класичний турнір з амфайт-поєдинками. В найбільш престижному з п’яти останніх за звання чемпіона світу в надважкій вазі Андрій Пушкар сперечатиметься з Майклом Тоддом зі Сполучених Штатів Америки.

На фото: Олег ПЕТРЕНКО на верхній сходинці п’єдесталу; Андрій ПУШКАР зі своїм підопічним, новоспеченим чемпіоном світу.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту