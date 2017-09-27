Серед кращих — одні з найкращих

Всеукраїнські змагання збірних сільських і селищних рад «Краще спортивне село України» відсвяткували перший ювілей. Три завершальні дні минулого тижня на навчально-спортивній базі «Україна» у Ворохті на Івано-Франківщині тривали принципові та азартні баталії п’ятих за ліком стартів, в яких узяли участь більш ніж пів тисячі прихильників здорового способу життя з двадцяти чотирьох областей нашої держави.

Честь Тернопільщини захищав дружній колектив фізкультури з Іванкова Борщівського району на чолі зі старостою села Василем Паламарем. Палка підтримка останнього, а також голови обласного ФСТ «Колос» Георгія Гунтіка та виконувача обов’язки керівника районного сільського товариства Руслана Лукіянчука, без сумніву, допомогла нашим землякам набути необхідної психологічної впевненості. Стосовно ж рівня їхньої майстерності в тих чи інших улюблених для сільських фізкультурників видах спорту навряд чи доводилося сумніватися. Адже торік, нагадаю, під час аналогічних обласних стартів атлетам з Іванкова в боротьбі за чемпіонський титул виявилося під силу випередити неодноразових переможців змагань із Великих Гаїв Тернопільського і Вікторівки Козівського районів.

Із максимальною самовіддачею змагалися також у Ворохті. В той час, як футзальна команда хвилин за двадцять після завершення церемонії урочистого відкриття вийшла на майданчик зі штучним покриттям (через зливу ледве не перетворився на басейн), аби вибороти почесну нічию 1:1 у двобої з майбутніми чемпіонами з Київщини, відомий гирьовик, майстер спорту Володимир Ризак уже готував свої два 24-кілограмові снаряди до суперечки з конкурентами в надважкій, понад 78 кілограмів, ваговій категорії.

І саме його виступ, знову забігаючи наперед, став одним з найяскравіших епізодів спортивного свята Всеукраїнського ФСТ «Колос». Особисте досягнення, встановлене завдяки 126-ти підйомам у поштовху і 207-ми — в ривку, не залишили шансів на перемогу всім іншим претендентам.

Більше позитивних, аніж негативних емоцій подарували і старання його земляків. Для початку аматори шкіряного м’яча Богдан Слотвінський, Сергій Калуцький, Павло Чеснік, Сергій Павлюк, Андрій Прийдун, Богдан Басараб, і Богдан Мачульський упевненою перемогою в другому матчі над командою з Чернігівщини (5:0) стали одними з головних претендентів на потрапляння до фінального квартету турніру з футзалу. А шахісти Олег Новіченко і Наталія Сташків, увесь час знаходячись серед лідерів своїх турнірів, аж ніяк не мають собі права дорікнути за те, що фінішували відразу за лідерами, Дві четверті підсумкові позиції допомогли впевнено посісти п’ятий рядок у командному заліку.

Молодці й аматори малої ракетки. В той час, як через несприятливе жеребкування на старті змагань Тетяна Чайковська не змогла піднятися вище сімнадцятого місця, то «універсальний» атлет Андрій Слотвінський, який заради інтересів команди пожертвував улюбленим футболом, постав у всій красі. Після яскраво проведених попередніх поєдинків майже ніхто з уболівальників не сумнівався, що у фінальному турнірі саме він буде одним з головних претендентів на перемогу. Так під час вирішальних баталій і сталося. Поступившись тільки сильному майстрові з Львівщини, Андрій Слотвінський виборов другу для команди Іванкова медаль — срібну.

Натомість від футзалістів чи не останньої миті відвернулася фортуна. Мінімальна поразка в завершальному матчі групового турніру від житомирян (2:3) не дозволила пробитися до фінального квартету. Довелося задовольнитися підсумковою шостою позицією. А з канатоборцями злий жарт зіграло прийняте чи не останньої миті рішення організаторів проводити змагання не на твердому покритті, а на слизькій від вологи траві. Без придатного взуття стартова поразка від збірної Чернівецької області з мінімальним рахунком 1:2 змусила Олега Дмитращука, Олега Литвиненка, Олега Ковдриша, Романа Стадника і Василя Токара розпрощатися з мріями про нагороди. Навіть, незважаючи на те, що далі впевнено здолали богатирів із Львівської і Житомирської областей. Не осоромилися і під час втішного турніру за 7—12 місця, перетягнувши на свій бік запоріжан із полтавцями. Хоча і поступилися сьомою позицією вінничанам.

Та оті окремі прикрощі вже не могли завадити успішному виступові в командному заліку. В суперечці 24-х збірних сільські фізкультурники з Іванкова завоювали високе п’яте місце, поступившись тільки командам з Одеської, Черкаської, Полтавської і Дніпропетровської областей. Причому для того, аби зійти на третю сходинку п’єдесталу, не вистачило тільки чотирьох залікових балів, що їх цілком під силу було привнести до загальної скарбнички тим же футзалістам чи канатоборцям.

Заслужені нагороди лауреатам вручили голова всеукраїнського ФСТ «Колос» Олександр Мендусь, директор департаменту олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України, відомий у минулому штовхальник ядра Роман Вірастюк і головний спеціаліст управління олімпійського руху НОКу України Вікторія Веселова.

На фото: сільські фізкультурники з Іванкова Борщівського району під час змагань у Ворохті.

Фото з архіву Василя ПАЛАМАРЯ