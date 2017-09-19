Що ж то за особа?

Інформація з відділу реєстрації та обліку платників Тернопільської ОДПІ. Стаття 14 Податкового кодексу України дає визначення про те, що самозайнята особа — це платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність — участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Також у відділі повідомили, що усі самозайняті особи повинні перебувати на податковому обліку в органах ДФС, подавати відповідну звітність та сплачувати належні платежі до бюджету.

Детальніше — в Центрі обслуговування платників.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ