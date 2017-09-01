Яка вулиця найсильніша?

Окрасою проведеного нещодавно в Чабарівці Гусятинського району Дня села стали спортивні змагання між вулицями населеного пункту. За нагороди спартакіади змагалися п’ять збірних сільських фізкультурників.

На урочистому відкритті свята всіх присутніх щиро привітав голова Васильковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Андрій Гайдаш. Він же ж проінформував, що з допомогою районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх» місцеві прихильники здорового способу життя визначать найсильніших у комбінованій естафеті, гирях, козацькому гопакові, боротьбі на руках, дартсі, «боях півнів», перетягуванні канату та в міні-футболі.

Під час же спортивних баталій у кожному з видів випробувань емоції переповнювали не тільки учасників, а й уболівальників. Тож чимала заслуга останніх, що в цьому році в загальному заліку перемогли фізкультурники з вулиці Суходільської. Другими стали жителі вулиці Гамбург. А замкнула трійку призерів вулиця Середня.

Лауреатів нагородили грамотами сільського старости Ганни Хомети і цінними призами. Не залишилися обділеними й інші мешканці Чабарівки. Всіх охочих почастували смачним борщем, кашею, салом і квасом.

Фото Василя БРАТАКА