Із Закарпаття з нагородами

У Виноградові Закарпатської області відбувся IX відкритий юнацький Всеукраїнський турнір із греко-римської боротьби пам’яті відомого тренера Е. Кудрона. У приурочених до Дня міста змаганнях узяли участь понад дві сотні юних борців із дев’ятнадцяти колективів дитячо-юнацьких спортивних шкіл України і команда з Білорусі.

Серед тих, хто своїми майстерними діями на килимі порадував уболівальників, і вихованці Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби. В своїй ваговій категорії так і не знайшлося рівних Анатолієві Паснаку із ЗОШ №12. А Дмитро Скальський із ЗОШ №9 поступився тільки в поєдинку за перше місце. Ще четверо наших земляків — Максим Радик із ЗОШ №8, Денис Гром із ЗОШ №6, Олександр Хруленко із ЗОШ №24 і Олег Дикий із коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету — удостоєні відзнак за третє місце.

Юні тернопільські борці тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Андрія Телебана та Анатолія Лосєва і майстра спорту Володимира Лучанка.

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