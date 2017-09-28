І вкотре найсильніші на планеті

Параолімпійська збірна України вп’яте за свою історію стала чемпіоном світу з футболу серед гравців із наслідками дитячого церебрального паралічу. І втретє разом з товаришами по команді на верхню сходинку планетарного п’єдесталу піднявся уродженець Підгайців, дворазовий чемпіон і володар срібної медалі літніх Параолімпійських ігор, заслужений майстер спорту, повний кавалер ордена «За заслуги» Іван Шкварло.

У вирішальному поєдинку другого за престижністю після Параолімпійських ігор турніру, який протягом двох тижнів тривав в аргентинському Сан-Луїсі, українці, як і торік під час Параолімпіади в Ріо-де-Жанейро, здолали збірну Ірану. Така ж непоступлива боротьба гідних один одного конкурентів. Із тією хіба різницею, що додаткового часу арбітрам призначати не довелося. Для доведення своєї переваги співвітчизникам цілком вистачило єдиного забитого м’яча і надійних протягом усього матчу дій у захисті. Гордим іранцям так і не вдалося перевести гру в овертайм — 1:0. Переможний гол забив Дмитро Молодцов із Дніпропетровщини.

А на шляху до фінального матчу були три впевнені перемоги в груповому турнірі над збірними Північної Ірландії (5:0), Австралії (8:0), Сполучених Штатів Америки (2:0) і не менш вражаючий, аніж у протистоянні з командою із Зеленого континенту, розгром у чвертьфіналі футболістів із Нідерландів — 7:0. Хіба збірна Росії, добре пам’ятаючи, що співвідношення особистих зустрічей, особливо останніми роками, перетворило їх з авторитетних наставників на учнів, спромоглася забити два перші і водночас останні на чемпіонаті світу м’ячі у ворота збірної України. Після того як чинні параолімпійські чемпіони для початку двічі змусили їх самих розпочинати з центру поля.

Непоступливість агресивних сусідів (цікаво, чому це країна, яку дискваліфікували, звиняйте, вигнали з параолімпійського руху, знову опинилася серед учасників міжнародних змагань), зрештою, не позначилася на психологічній упевненості наших земляків. Серія пенальті, особливо в завершальній частині, аж ніяк не нагадувала футбольну лотерею — 4:2 на нашу користь.

Не так через вік, як через перенесені численні травми, 29-річний Іван Шкварло вже не претендував на роль одного з незаперечних лідерів своєї команди. Однак у найвідповідальніші моменти зміг не тільки допомогти партнерам, а й унести чи не найвагомішу лепту в перемогу. Чого вартує хоча би той факт, що саме після його, третього за порядком, влучного удару з пенальті росіяни остаточно зневірилися у власних силах, двічі підряд після цього зазнавши невдачі.

На фото: збірна України — чемпіон світу; крайній справа в нижньому ряду — Іван ШКВАРЛО.

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