№36 від 7 вересня 2017 року

ЗНОВУ — «ЖИТНИЦЯ ЄВРОПИ». За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, Україна може підняти врожай зернових до 100 мільйонів тонн з нинішніх 66 мільйонів. Уже тепер на аграрну продукцію припадає більше 40 відсотків експорту, в той час як частина продукції металургії впала до 25%. Як прогнозує міністр Кутовий, Україна з її 42-мільйонним населенням […]