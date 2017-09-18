№36 від 7 вересня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 7 вересня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 7 вересня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
ЗНОВУ — «ЖИТНИЦЯ ЄВРОПИ». За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, Україна може підняти врожай зернових до 100 мільйонів тонн з нинішніх 66 мільйонів. Уже тепер на аграрну продукцію припадає більше 40 відсотків експорту, в той час як частина продукції металургії впала до 25%. Як прогнозує міністр Кутовий, Україна з її 42-мільйонним населенням […]
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 17 вересня 2015 року.
Такий висновок напрошується із ситуації, що склалася в селі Мушкатівці Борщівського району. Тут уже два місяці передплатникам не розносять газет, пенсій, не доставляють листів. Причина — немає охочих за зарплатню листоноші виконувати ці обов’язки.