№37 від 14 вересня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 14 вересня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 14 вересня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Минулої неділі, 25 грудня, в Теребовлі завершився щорічний турнір з міні-футболу на відкритих майданчиках, приурочений до Дня Святого Миколая. Змагання, організовані Теребовлянським та Тернопільським обласним центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», зібрали три десятки команд аматорів шкіряного м’яча.
Нас во навесні чекає кілька бід. Ціни ростуть, як на дріжджах, хоць пенсія стоїт на місцю, а до того всього ще моя сусідка пророкує всім авітаміноз. Таке мудре слово означає, же всю «зелень» ми за електрику і газ віддали, а на поличках холодильника лишилисі тілько наші зуби. От вам і вітаміни. А як буде цего […]
Створити найоригінальніший туристичний маршрут пропонує департамент розвитку інфраструктури, транспорту та туризму облдержадміністрації. Про це на прес-конференції розповів заступник директора департаменту-начальник управління туристичної інфраструктури Назарій Яворський.