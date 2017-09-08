А був же час, коли ціни знижували

Нагадування від Тернопільської ОДПІ, яке точно не порадує любителів оковитої. Завтра, 9 вересня, набирає чинності постанова Кабінету міністрів України від 9 серпня 2017 року «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв», якою підвищено мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

Докладніше ознайомитися з постановою, яка зареєстрована під номером 634 можна на сайті Верховної ради України (http://zakon3.rada.gov.ua/) та в Центрі обслуговування платників.

Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ