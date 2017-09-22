Адреси відпочинку

Драмтеатр

У рамках XV Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют» 22 вересня завітайте на перегляд вистави «Сяй, мій божевільний діаманте!» (за мотивами п’єси А. Менчелла). 23 вересня вашій увазі драма І. Франка «Украдене щастя» від Національного академічного драмтеатру ім. М. Заньковецької, а 24 вересня (у день закриття фестивалю) — музична комедія В. Жили за повістю М. Гоголя «Сорочинський ярмарок». Поч. о 19.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують на перегляд героїчної казки Б. Мельничука та В. Лісового «Козацькі вітрила». Поч. о 12.00. Цього ж дня відбудеться показ драми-феєрії І. Карпенка-Карого «Пристрасть» від Незалежної творчої майстерні «сІнемАтографЬ» (Київ). Поч. о 16.00.

«Палац кіно»

До 26 вересня на екрані мультфільм «Микита Кожум’яка» (поч. кіносеансів — о 14.30), художній фільм «Лапа» (16.00) і комедія «Дитина Бріджит Джонс» (17.40, 19.30). Показ стрічок у рамках проекту «Мультфільм на замовлення» — о 12.50.

Художній музей

До кінця вересня діятимуть виставка «Олена Кульчицька—140» (графіка з фондів музею) та експозиція Христини Куріци «Новий позитивізм» (живопис із фондів музею).

Філармонія

23 вересня вашій увазі інтерактивна вистава для дітей «Весела родина свинки Пеппи» (поч. об 11.00), 26 вересня — проект «Зцілення музикою» від камерного оркестру філармонії (18.30), а 27 вересня — концерт лауреатів міжнародних конкурсів Володимира Шагая та солістів одеського театру «Tempi Moderni» Віталія Ончуленка і Гаяне Арутюнян у супроводі симфонічного оркестру (18.30).

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки