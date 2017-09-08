Чемпіонська перлина білорусок

Четвертий традиційний передсезонний турнір із волейболу серед жіночих команд пам’яті колишнього ректора Тернопільського національного економічного університету і президента волейбольного клубу «Галичанка» Сергія Юрія завершився впевненою перемогою єдиної на змаганнях закордонної команди. Віце-чемпіонки Білорусі з мозирської «Перлини Полісся» не віддали суперницям із трьох українських колективів жіночої суперліги жодного сету.

У стартовий день порадували своїх прихильників і волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз». Підопічні Віктора Туркули за три партії впевнено довели свою перевагу над чернігівським «Педуніверcитетом» — 25:14, 25:10, 25:11. Але цей успіх, на жаль, виявився, єдиним. У двох наступних зустрічах далася взнаки відсутність досвідченого капітана команди Олени Туркули, яка ще не набрала оптимальних кондицій після серйозної травми, отриманої в першому ж матчі фінальної стадії минулого чемпіонату України, і Анни Єфременко, котра разом із подругами по студентській збірній України здобувала в тайванському Тайбеї «бронзу» XXIX літньої Всесвітньої універсіади.

Під час поєдинку з бронзовими призерками чемпіонату України з луцької «Волині» наші землячки намагалися ні в чому не поступатися досвідченішим конкуренткам, однак у кінцівках трьох із чотирьох зіграних партій змушені були здатися на милість гостей — 17:25, 25:20, 24:26, 23:25. Важко було відмовити дівчатам у старанні і під час завершального матчу з «Перлиною Полісся». Та клас суперниць таки виявився вагомішим аргументом за азарт господарок майданчика — 25:20, 25:15, 25:21 на користь «Перлини Полісся».

Для Віктора Туркули третє місце, яке посіли його підопічні, несподіванкою не стало. На думку наставника, передсезонні турніри для того і проводяться, аби новачки колективу відчули на майданчику лікоть одна одної. Особливо, зважаючи на ту обставину, що в міжсезоння команду залишила основний зв’язуючий гравець Ангеліна Мірчева й увесь тягар нелегкої диспетчерської роботи ліг на плечі її 19-річної дублерки Олени Стасівської. До початку нового чемпіонату «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» планує взяти участь ще в одному-двох товариських турнірах.

На фото: переможниці четвертого традиційного передсезонного турніру пам’яті Сергія Юрія — волейболістки «Перлини Полісся» з білоруського Мозира.

Фото із сайту ФФУ