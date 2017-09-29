Дорога Львів-Тернопіль (зйомка з повітря)

Українські абітурієнти продовжують визначатися із навчальними закладами. Університети, інститути, коледжі, училища ще борються за найкращих студентів і приймають їх у свої лави. Не залишається осторонь і Чортківський державний медичний коледж, який за сімдесят років випустив з-під своєї опіки більше чотирнадцяти тисяч майбутніх медиків. Як проходить вступна кампанія у стінах закладу, нам розповіла заступник директора з […]