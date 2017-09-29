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29.09.2017 автор:  Вільне Життя

Дорога Львів-Тернопіль (зйомка з повітря)

Cлужба автомобільних доріг у Тернопільській області  — про ремонт дороги Львів-Тернопіль.

 

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Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

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