Дорога Львів-Тернопіль (зйомка з повітря)

Cлужба автомобільних доріг у Тернопільській області — про ремонт дороги Львів-Тернопіль.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Українські абітурієнти продовжують визначатися із навчальними закладами. Університети, інститути, коледжі, училища ще борються за найкращих студентів і приймають їх у свої лави. Не залишається осторонь і Чортківський державний медичний коледж, який за сімдесят років випустив з-під своєї опіки більше чотирнадцяти тисяч майбутніх медиків. Як проходить вступна кампанія у стінах закладу, нам розповіла заступник директора з […]
Громадські активісти оприлюднили результати моніторингу доступу громадян до інформації про місцеві бюджети Тернопільської області. Ініціювала проект коаліція громадських організацій «Своє».
На факультеті філології та журналістики Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка третього квітня відбувся благодійний Fashion-ярмарок. Студенти продавали смаколики, пропонували послуги перукарів, візажистів, майстрів манікюру, а також фотографів. Окрім цього, в рамках заходу кожен охочий мав змогу відвідати Тернопільський драматичний театр, де студентам показали виставу «Фараони».