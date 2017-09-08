Свято книжки у Львові

24-й форум видавців у Львові традиційно запрошує на свято друкованого слова. Буде на що й на кого подивитися, чим закупитися, в кого взяти автограф, чому навчитися, а ще — багато заходів, які збагатять морально, духовно, естетично.

Оскільки форум триватиме з 13 по 17 вересня і на цей час запланована сила–силенна заходів (у понад 40 локаціях відбудеться більше 1000 культурних та освітніх заходів), то обмежуся загальним окресленням подій на ньому.

Приміром, заплановані вручення премії найкращій книжці року, проведення Львівського міжнародного літературного фестивалю, ночі поезії та музики нон-стоп і благодійної акції «Третій вік. Задоволення від читання».

Зберуться на форумі і закордонні гості, і учасники зі всієї України. Зокрема, буде нагода зустріти наших земляків. Так, заплановані автограф-сесії Ірини Мацко, Лесі та Леоніда Біликів, Олексія Волкова, Лесі Романчук-Коковської, Сергія Синюка, Ганни Осадко та інших. Представлять письменники й свої доробки — нові та перевидані. Приміром, Микола Лазарович познайомить із книжкою «Легіон українських січових стрільців: формування ідеї, боротьба», Сергій Синюк представить серію «Красиве і корисне», Леся Орляк — книжку «Я зробив все, що міг», о. Віталій Козак — «Архикатедральний собор у Тернополі», Надійка Гербіш — «Мене звати Мар’ям».

З іншого цікавого — зустріч золотопекторалівців: презентація нових чисел літературно-мистецького журналу «Золота Пектораль» (головний редактор Володимир Погорецький), якому цьогоріч виповнюється десять років, та презентація однойменного видавництва. А ще під час форуму представлять культурно-мистецький проект «Під зорею Пінзеля-2017». Серед іншого в його рамках репрезентуватимуть друге видання альбому «Таїна Пінзеля», продемонструють документальний фільм «Таїна Пінзеля — від Бучача до Лувру» та запросять до перегляду експозиції мистецьких творів львівських і тернопільських художників, керамістів, скульпторів.

Ще одна подія, пов’язана із нашим містом, — вихід збірки галицьких переписів «Домашна кухня. Як варити і печи» Леонтини Лучаківської, однієї з п’яти сестер тернопільського бурмістра Володимира Лучаківського. Як мовить анотація, «…у книзі Леонтини Лучаківської «Домашна кухня» поєдналися дві нібито далекі речі: мистецтво готувати та оповідь із життя галицької гілки нашого народу».

Фото з вільних джерел