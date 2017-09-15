Тарас Коковський – Поїдемо до Львова пити каву

Слова — Людмили Юрчак. Музика і виконання — Тараса Коковського.
ПОЇДЕМО ДО ЛЬВОВА ПИТИ КАВУ
Давай на день забудемо про справи,
Не переробиш їх, хоч розірвись.
Поїдемо до Львова пити каву –
Як восени, як в юності колись.
У наших душах не навести ладу,
А черевички вибивають такт
Так солодко, мов плитка шоколаду,
Розломлена у тебе у руках.
І шоколадка буде нам за світоч,
І ми загубимось серед пісень
Тих вулиць, до яких загляне вітер,
І листя нам під ноги нанесе.
Поїдемо до Львова пити каву!
В яскравому плащі панянка-осінь
Нам підморгне спокусливо- ласкаво,
Бо примх ніколи не буває досить.
Поїдемо до Львова пити каву…
Фото з вільних джерел