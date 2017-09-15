Тарас Коковський – Поїдемо до Львова пити каву

Слова — Людмили Юрчак. Музика і виконання — Тараса Коковського.





ПОЇДЕМО ДО ЛЬВОВА ПИТИ КАВУ

Давай на день забудемо про справи,

Не переробиш їх, хоч розірвись.

Поїдемо до Львова пити каву –

Як восени, як в юності колись.

У наших душах не навести ладу,

А черевички вибивають такт

Так солодко, мов плитка шоколаду,

Розломлена у тебе у руках.

І шоколадка буде нам за світоч,

І ми загубимось серед пісень

Тих вулиць, до яких загляне вітер,

І листя нам під ноги нанесе.

Поїдемо до Львова пити каву!

В яскравому плащі панянка-осінь

Нам підморгне спокусливо- ласкаво,

Бо примх ніколи не буває досить.

Поїдемо до Львова пити каву…

Фото з вільних джерел