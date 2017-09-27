ТЕПЕР ЧЕКАЄМО ТРЕТЬОГО ЖОВТНЯ

Тих змін, які минулого тижня мала внести Верховна Рада в пенсійне забезпечення українців, напевно, народ чекав найбільше — хто з побоюванням, а хто з надією. Адже чи не кожна стаття стосуватиметься нас усіх, якщо не тепер, то через роки. Засперечалися, заговорили, не ухвалили. Тисячі поправок, які не втомлюються подавати депутати, можуть змінити цей закон до невпізнанності. Розглядатимуть питання на початку жовтня.

— Ми всі очікували ухвалення цього закону. Це не тільки 283576 пенсіонерів області, а й вся система Пенсійного фонду, — каже начальник головного управління Пенсійного фонду в Тернопільській області Ігор Іванович Москалик. — Адже була проведена кропітка підготовча робота для здійснення перерахунку саме з першого жовтня. Опрацьовувалося програмне забезпечення, проводили попередні перерахунки, перевірки. Ми були повністю готові для проведення таких перерахунків.

За словами Ігоря Москалика, звичайний процес щомісячного нарахування пенсій займає в середньому чотири-п’ять днів, а нарахування пенсійних виплат, що передбачає масовий перерахунок — 10—12 днів. Враховуючи те, що виплатний період починається з кожного четвертого числа місяця, за який нараховано пенсію, навіть за умови ухвалення цього закону 21 вересня, спеціалісти управління Пенсійного фонду встигли б зробити перерахунок.

— У разі ухвалення закону третього жовтня, осучаснення пенсій обов’язково буде проведено саме цього місяця, — запевняє Ігор Іванович. — Для фахівців, хто знається на здійсненні масових перерахунків, зрозуміло, що це дуже непросте завдання. Але йдеться про збільшення пенсій для понад 283 тисяч пенсіонерів області, для яких ці виплати чи не єдиний засіб існування.

Проте, якщо вирішення питання, тобто ухвалення законопроекту, знов затягнеться у часі, то Пенсійний фонд, навіть за величезного бажання і докладання надлюдських зусиль, каже Ігор Москалик, не зможе перерахувати жовтневі пенсії. Тому ухвалення закону повинно відбуватись у найкоротші терміни. Як він підкреслив, попередню підготовчу роботу провели. «Але нам потрібна остаточна версія закону. Ми не можемо й не маємо права робити приблизні перерахунки, — каже Ігор Москалик. — Це ж не просто цифри, а різні нюанси, як кому зараховувати стаж, заробіток тощо. Перерахунок — складний процес, це не просто взяти й збільшити пенсію на певний процент. Це зміни в складових, від яких залежить розмір пенсії. А головне, це люди, які очікують справедливого підвищення. Тому, образно кажучи, кожна літера закону, кожна кома може вартувати пенсіонерові певну суму гривень».

Для осучаснення та проведення перерахунків пенсій в області потрібно майже 200 млн грн. На сьогодні надходження в управління зросли понадпланово більш ніж на 237 млн грн. Як результат, у головному управлінні Пенсійного фонду готові зробити перерахунок. Тому єдине, що тепер потрібно — термінове ухвалення закону депутатами. «Ми сподіваємося, що депутатський корпус збереться, консолідується і врешті ухвалить це доленосне рішення, аби запустити у дію механізм осучаснення пенсій. А ми, як сказав прем’єр-міністр, своєю чергою будемо працювати 24 години на добу», — запевнив Ігор Москалик.

Зважаючи на численні поправки до тексту цієї реформи й запевнення численних депутатів про те, що не дадуть образити народ, невідомо, чи підтримають її зміни так швидко, як цього хочуть спеціалісти, як і решту реформ, запланованих урядовцями. Що це змінить у нашому житті? На це запитання дав відповідь під час телеефіру «Суботній політклуб» журналіст, політоглядач Віталій Портніков.

За його словами, політичні партії, які взяли на себе вантаж реформ, не будуть популярними в країні. Обов’язково на наступних виборах переможуть популісти, які пообіцяють повернутися до «кращих» часів і відмінити реформаторські рішення. «На Україну чекають ще кілька років реформ, потім — роки популізму із майже повною руйнацією…», — сказав Портніков. Популізм призведе до економічного занепаду країни. Відтак, зрозумівши помилку, народ змушений буде повернутися обличчям до проблем і варіантів їх розв’язання — реформ. А справжні реформи розпочнуться після 2024 року.

Валентина БАЦА.

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