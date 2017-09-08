Роз’яснення від Тернопільської ОДПІ щодо порядку зазначення кодів товарів та послуг у податкових накладних. З першого січня 2017 року набрали чинності зміни до статті 201 Податкового кодексу, за якими коди товарів за УКТ ЗЕД та коди послуг за ДКПП є обов’язковими реквізитами у податкових накладних.

Платнику податків достатньо вказати перші чотири цифри таких кодів, крім випадків постачання підакцизних товарів або товарів, увезених в Україну, за якими коди УКТ ЗЕД вказуються повністю. Водночас, якщо певний код товару в УКТ ЗЕД відсутній, то платник ПДВ у податковій накладній зазначає умовний код, перелік яких розміщений на суб-сайті офіційного веб-порталу ДФС — sfs.gov.ua (в розділі «Довідники»(«Довідник умовних кодів товарів»).

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ.

Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ