Збережемо дім від пожежі

З початку цього року в Тернополі виникло 30 пожеж через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електромережі (в тому числі — електропобутових приладів). Щоб запобігти виникненню таких пожеж, варто пам’ятати про заходи пожежної безпеки, які слід виконувати під час користування електротехнічними пристроями в житлових будинках.

Під час перебування або відвідування окремих приміщень необхідно оглядати й перевіряти: — cправність електричних шнурів, електричних приладів та електроапаратури; — цілісність і справність розеток, вимикачів і штепсельних вилок.

Не використовуйте для під’єднання побутових приладів електрошнури (подовжувачі) з порушеною ізоляцією або закінченим терміном гарантії, не зв’язуйте дроти (електрошнури) у вузли, не скручуйте, не заклеюйте шпалерами і не закривайте легкозаймистими елементами облицювання.

Не закріплюйте побутові електрошнури (дроти) на газових чи водопровідних трубах, батареях опалювальної системи, оскільки зростає можливість їх пошкодження і короткого замикання. Не прокладайте кабелі подовжувачів під килимами, через пороги. Не використовуйте розгалужувачі або трійники для додаткового під’єднання кількох споживачів, оскільки можливі перевантаження електропроводки і замикання. Користуйтеся тільки сертифікованою електрофурнітурою і не використовуйте саморобні електропристрої.

Перевірте, чи є несправності, а саме: — гарячі електричні вилки або розетки (регулярно перевіряйте контактні з’єднання дротів у розетках холодильників); — сильне нагрівання електропроводів під час роботи побутових електроприладів; — потріскування в розетках; — зменшення освітлення в кімнаті після ввімкнення того чи іншого електроприладу; — запах гуми, що горить; — сліди кіптяви на вилках та розетках.

Потрібно заборонити дітям вмикати електрошнури в розетку без дорослих або вимикати з неї. Нагрівальні прилади перед увімкненням необхідно встановлювати на підставки з негорючих матеріалів і не залишати їх без нагляду. Також варто стежити за тим, щоб легкозаймисті предмети інтер’єру (штори, килими, пластмасові плафони, дерев’яні деталі меблів) не торкалися нагрітих поверхонь електроприладів. Не залишати увімкненими електрообігрівачі на ніч, тим паче — поряд із ліжком. Під час купівлі електрообігрівача необхідно переконатися, що він обладнаний системою аварійного вимкнення (в разі перегрівання або падіння).

Для увімкнення обігрівачів намагайтеся не використовувати подовжувачі. Переконайтеся, що розрахункова (номінальна) потужність подовжувача не менша від потужності електроприладу. Не користуйтеся саморобними електронагрівальними приладами.

Пам’ятайте, що виконуючи всі ці вимоги та рекомендації, ви вбережете себе та своїх близьких від електротравм, а свій дім — від пожежі.

Тернопільський міський відділ управління ДСНС України в Тернопільській області.

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