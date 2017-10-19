Без необхідного запасу міцності

Доволі впевнений дебют київських динамівців у новому чемпіонаті вселив у душі прихильників команди надію на те, що їхні улюбленці під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Олександром Хацкевичем після річної перерви знову стануть гідними конкурентами «Шахтаря». Та не так сталося, як гадалося: на зламі першого-другого кіл стартового етапу турніру з’ясувалося, що необхідного запасу міцності в біло-голубих так і не з’явилося.

І причина, без сумніву, не тільки у втраті незаперечного лідера Андрія Ярмоленка. Експерти, які зі скептицизмом сприймали кадрову політику клубу останніх років, ледве не від початку застерігали: передусім не витримує критики захисна ланка команди. Завершальна в дванадцятому турі виїзна зустріч з одеським «Чорноморцем» у цьому зайвий раз переконала. Без схильного останнім часом до травм Євгена Хачеріді і Домагоя Віди, який не дочекається часу, коли розпрощається з динамівцями, оборонні редути віце-чемпіонів нагадували такий собі прохідний двір. І вже до 21-ї хвилини спочатку син відомого в минулому гравця уславленого клубу Сергія Ковальця Кирило, а далі й колишній динамівець Олексій Хобленко, не зустрівши ані найменшого опору з боку опонентів, «розстріляли» Максима Коваля з меж штрафного майданчика.

Динамівці, яких усе частіше називають «командою одного тайму», звісно, кинулися виправляти невтішне становище. Після перерви наставники навіть згадали про забуту ще із шістдесятих років минулого століття схему «чотири — два — чотири». Але єдине, що вдалося квартетові нападників, хвилин за п’ятнадцять до фінального свистка «розмочити» рахунок завдяки зусиллям Артема Кравця — 2:1 на користь «Чорноморця». Коли немає, повторюся, необхідного запасу міцності, то і лідери, якими покликані стати ті ж Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук чи Дьємерсі Мбокані, безсилі щось зарадити. А потенційний спадкоємець Ярмоленка Віктор Циганков через ушкодження теж не міг допомогти партнерам.

Натомість гравці донецького «Шахтаря», здолавши в домашньому матчі полтавську «Ворсклу» (3:2), збільшили відрив від динамівців уже до семи пунктів. Хоча під час перегляду поєдинку, яким минулої п’ятниці дванадцятий тур розпочався, запитань до захисників обох команд виникло не менше. Для початку гості забили самі собі, хоча в рапорті арбітра гол записали на Марлоса. А ще двічі навіть не намагалися чинити опору Факундо Феррейрі. Аналогічно і з дублем Юрія Коломійця. Якби Іван Ордець з Ярославом Ракицьким діяли так само і під час учорашнього виїзного двобою Ліги чемпіонів із «Фейєнордом», то гірники навряд чи змогли би домогтися позитивного результату.

Інші поєдинки дванадцятого туру: «Верес» — «Маріуполь» — 1:1, «Сталь» — «Зоря» — 0:1, «Зірка» — «Карпати» — 0:0, «Олімпік» — «Олександрія» — 1:0.

Київські динамівці і луганська «Зоря» сьогодні, 19 жовтня, теж проведуть поєдинки третього туру групового турніру Ліги Європи: «Зоря» прийматиме німецьку «Герту», «Динамо» — швейцарський «Янг Бойз». А вже в неділю, 22 жовтня, тринадцятий тур чемпіонату України завершиться ще одним матчем сезону, в якому цього разу «Динамо» прийматиме «Шахтар».

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