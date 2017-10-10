Витривалість нині не в моді?

Минулої суботи в парку «Загребелля» обласного центру відбувся осінній чемпіонат Тернопільщини з легкоатлетичного кросу. Ще підходячи до традиційного місця проведення змагань, автор цих рядків не міг не помітити надзвичайно малої кількості автотранспорту, що ним добиралися учасники.

Сумніви підтвердив відповідальний секретар Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леонід Дахновський: посперечатися за нагороди вирішили тільки п’ять районних та обласна дитячо-юнацькі спортивні школи, які на різні дистанції в трьох вікових групах юнаків і дівчат заявили менше сотні атлетів. Не є для Леоніда Володимировича таємницею і причина падіння популярності такого доступного для всіх бігу пересічною місцевістю. Через недолугі освітянські реформи, які знищують фізичну культуру в загальноосвітніх навчальних закладах, охочих займатися біговими вправами на витривалість з кожним роком стає все менше. Торік, для прикладу, було десять команд.

Утім спортивні підсумки від таких прикрих реалій поки що не надто страждають. Усі найсильніші, які прагнули відібратися до збірної області на чемпіонат України з легкоатлетичного кросу в Сумах (20—22 жовтня), свою майстерність продемонстрували. Причому показали доволі непоганий рівень підготовки. В суперечці наймолодших, яким не більше тринадцяти, перемогли Діана Марущак із Заліщицької і Мар’ян Гунька з Бережанської дитячо-юнацьких спортивних шкіл. За ними — Марія Мочук із Зборівщини і Дмитро Путькалець із Збаражчини, Ольга Глущак з Бережанщини і Святослав Наконечний із Зборівщини.

Забіг 14—15-річних юнаків запам’ятався впертою боротьбою на фініші: на останніх метрах 2000-метрової дистанції Юрій Горошко зміг не тільки наздогнати, а й випередити на дві десяті секунди свого товариша з ОДЮСШ Віктора Гнатіва. Третім же став Павло Телев’як із Збаразької ДЮСШ. Аналогічно і після 1000-метрового відрізка, який долали дівчата: від чемпіонки Зоряни Трач із Бережан Уляна Рава із Зборова відстала менше ніж на три секунди. Не підвела заслуженого тренера України з біатлону Ірину Меркушину і її молодша донька Олександра, виборовши в боротьбі зі старшими конкурентками третю позицію.

Нарешті в найстаршій віковій групі 16—17-річних за перемогу змагалися ті, хто вже має чималий досвід виступів у всеукраїнських змаганнях. Захопивши лідерство зі старту, Олександр Мельник із Зборівської ДЮСШ, який, ставши студентом Тернопільського національного економічного університету, нині тренується в ОДЮСШ під керівництвом Богдана Дуди, впевнено контролював ситуацію протягом усіх шести кіл трикілометрової дистанції. Хоч і не виклався, так би мовити, сповна, зате зігрівся. Другим дістався фінішу Владислав Корнатий із Збаражчини, третім — Максим Куп’як з ОДЮСШ. А чемпіонці в бігу на 1500 метрів Тетяні Когут з Бережан спробувала вчинити серйозну конкуренцію молодша за неї землячка Мельника Андріана Антонюк. Однак на завершальних метрах вік усе ж таки дався взнаки. Бронзову ж медаль завоювала Ангеліна Теслюк з ОДЮСШ.

У командному заліку першість за Тернопільською ОДЮСШ, чиїх бігунів тренують Ольга Стефанишина, Богдан і Оксана Дуди. А другу і третю позицію розділили збірні Бережанської (Володимир Дуда) і Зборівської (Володимир Небельський) дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На четвертому місці Збаразька, на п’ятому — Заліщицька дитячо-юнацькі спортивні школи, на шостому — ДЮСШ Тернопільського району. Лауреати нагороджені кубками, грамотами і медалями управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації і призами відділення НОКу України в Тернопільській області.

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