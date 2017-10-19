Відтепер — всеукраїнський!

Заснований свого часу відомим прихильником та ентузіастом древньої гри Іваном Гладанюком традиційний міжобласний шаховий турнір у Шумську відтепер набув статусу всеукраїнського. Посприяв цьому спільний проект місцевих шахістів і виконавчої влади на чолі з головою райдержадміністрації Юрієм Головатюком.

Причому проведений наприкінці першої декади жовтня вже перший всеукраїнський турнір, присвячений річниці створення УПА (цього разу ювілейній, 75-й), зібрав чотири десятки шахістів із Рівненської, Хмельницької, Вінницької, Чернівецької, Івано-Франківської і Тернопільської областей. Не міг не викликати поваги і кваліфікаційний склад учасників: два міжнародні майстри, два вітчизняні, дев’ять кандидатів у майстри і два з половиною десятки першорозрядників.

Уже зі старту не могла не потішити і та обставина, що, не гаючи часу, до боротьби за призи долучився… тринадцятирічний кандидат у майстри спорту Юліан Мальований з Івано-Франківська. В третьому турі білими домігся почесної нічиєї з міжнародним майстром, тернопільцем Віталієм Козяком. Усе ж таки набагато досвідченіший опонент зумів переконати всіх інших у вищому рівні майстерності — 7,5 очка з дев’яти можливих. А Юліан, відставши тільки на половинку бала, не менш заслужено виборов титул віце-чемпіона. Три наступні позиції (по шість із половиною очок) за додатковими показниками дісталися майстрові спорту Ігореві Бабію і кандидатам у майстри Євгенові Шегді та Олександрові Кахну з Рівного. По шість же очок записали до свого активу Володимир Янюк з Рівного, Олег Поліщук із Хмельницького і Георгій Мінтенко з Чернівців. Устигли, так би мовити, на підніжку вагона з головними лауреатами турніру.

Не менш цікава боротьба розгорнулася і за додаткові призи. Найкращий результат серед ветеранів продемонстрував Олександр Іванов з Нетішина на Хмельниччині, серед людей з обмеженими можливостями — його земляк із Шепетівки Петро Береза. А серед дітей віком до чотирнадцяти років не було рівних тернопільцю Владиславові Кустрі.

Для першорозрядників, яких виявилося найбільше, організатори підготували відразу три призи. І всі вони поїхали до Бучача разом з Богданом Суширибою, Василем Деремендою і Богданом Павлюхом. Не забули і про найкращих з місцевих аматорів древньої гри — Василя Мельника, Миколу Козака і вже згаданого Івана Гладанюка.

А на завершення всі учасники разом не змогли не висловити подяку організаторам за створені комфортні умови для змагань і проживання, чудово організовану програму для відпочинку.

На фото: під час турніру; голова Шумської райдержадміністрації Юрій ГОЛОВАТЮК вручає головний приз міжнародному майстрові Віталієві КОЗЯКУ.

Фото Віктора СМОЛЯКА