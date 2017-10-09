В усьому має бути порядок

ЯКЕ ЦЕ ЩАСТЯ — ЛІТНІ КАНІКУЛИ! А ЩЕ БІЛЬШЕ ЩАСТЯ, КОЛИ ВДАЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ ЇХ НА БЕРЕЗІ ЧОРНОГО МОРЯ. НЕЩОДАВНО ДІТИ З ЛИСИЧАНСЬКА ТА СЕЛА НИЖНЬОГО, ЩО НА ЛУГАНЩИНІ, ВІДПОЧИВАЛИ У ЗАТОЦІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА БАЗІ ВІДПОЧИНКУ «ЕКОДАЧА», ЯКУ НАДАВ ЇМ СЕРГІЙ МАЛАХОВ. ТУТ Є ВСІ УМОВИ: ПРЕКРАСНО ОБЛАШТОВАНІ КІМНАТИ З УСІМА ЗРУЧНОСТЯМИ, БІЛЬЯРДНИЙ ЗАЛ, ПОРЯД […]