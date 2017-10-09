В усьому має бути порядок

29 вересня 2017 року набув чинності Порядок надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Про це проінформували в Тернопільській ОДПІ.
У документі визначаються:
процедура формування та надання витягу з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та запит платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи застрахованих осіб;
форма запиту про отримання витягу з реєстрів страхувальників;
форми витягів з реєстру страхувальників;
форма довідки про відсутність відомостей у реєстрі страхувальників.
Із порядком можна ознайомитися в «Офіційному віснику України» від 29 вересня цього року за номером 76.
Докладніше — за телефонами 43-46-10, 52-12-27.
Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ