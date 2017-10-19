Галина ОЛЕНИН: «Будьте уважні, в звітності — нововведення»

Під час останньої традиційної гарячої лінії Тернопільської ОДПІ на запитання всіх охочих відповідала головний державний інспектор відділу організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг Галина ОЛЕНИН.

— Чи правда, що за 2017 рік неприбуткові організації подаватимуть ще і фінансову звітність?

— Правда. Із 20 червня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року за номером 469 «Про затвердження змін до форми звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації». Порівняно з попередньою формою нова передбачає лише два звітні (податкові) періоди — рік та місяць. Тож, починаючи з 2017 року, неприбуткові підприємства, установи й організації разом із звітом про використання доходів зобов’язані подавати і річну фінансову звітність, яка є додатком та невіддільною частиною звіту.

— Я підприємець. Дозвольте поцікавитися, які форми звітності змінили в цьому році?

— Якщо маєте чим, записуйте. А ні — запам’ятовуйте. Податкові декларації з податку на прибуток підприємств, екологічного податку, з рентної плати. Далі — декларацію платника єдиного податку і звіт про використання доходів неприбуткової організації.

— А звітність за формою №1 ДФ не змінили?

— Ні, форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку змін не зазнала.

— За якою формою платники єдиного податку звітують за третій квартал?

— Ви, мабуть, платник третьої групи. Адже саме вони звітують щоквартально. Відповідно до норм Податкового кодексу оновлені форми декларацій платники єдиного податку третьої групи використовують для складання звітності за дев’ять місяців 2017 року. А платниками першої і другої груп — для складання звітності за 2017 рік. Тобто з першого січня 2018 року.

— А яку декларацію подавати «єдиннику», якщо він хоче виправити попередній звітний період?

— Для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди, з першого жовтня цього року уточнювальну декларацію потрібно подавати вже за новою формою.

— Підприємець на загальній системі оподаткування, звітую один раз на рік. Але в жовтні маю подати до банку довідку про доходи за три квартали 2017 року. Як бути? Чи прийме податкова квартальну декларацію, чи, точніше, декларацію за дев’ять місяців?

— У разі необхідності отримання довідки про доходи, одержані від здійснення підприємницької діяльності, за інший, аніж календарний рік, період фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування має право подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за інший, аніж річний податковий звітний період. Щоправда, квартальна податкова декларація не звільняє від обов’язку подання податкової декларації за результатами календарного року. Також вона не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання. А довідку про доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, податкова інспекція видасть не пізніше п’ятнадцяти днів із дня отримання заяви.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ