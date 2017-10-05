Добре відпочиньте і не їжте хот-догів

Минулої суботи, через два тури після відчутної виїзної поразки (0:3) від «Полісся», гравцям тернопільської «Ниви» в тому ж Коростені, де проводить домашні матчі «постала з попелу» житомирська команда, вдалося взяти не менш переконливий реванш — 2:0. Секрет успіху, на думку головного тренера Сергія Задорожного, не надто вже і складний.

Завдяки тому, що приїхали за день до гри, наставник переконаний, футболісти добре відпочили і належним чином підготувалися до непростого двобою. Та й не очікуваних форс-мажорів, як наприкінці першої декади вересня, коли через харчове отруєння відразу кілька виконавців не мали змоги діяти з повною самовіддачею, вдалося уникнути. А далі, якщо вже не справа «однієї лиш техніки», то бажання довести і власним прихильникам, і самим собі, що попередня невдача насамперед прикрий збіг обставин.

Опустити господарів з небес на грішну землю пощастило вже на сьомій хвилині. Наочно продемонстрували суперникам давню футбольну істину: тим, хто стрімголов кидається в атаку, аж ніяк не варто забувати про власні оборонні редути. Нападник зелено-жовтих Олексій Литовченко, так би мовити, дав майстер-клас ефектної, а головне, ефективної гри в контратаці. І шкіряну кулю зміг в опонента відвоювати в центральній частині поля, і здійснити з нею ривок до володінь суперника, і, нарешті, зігравши в «стінку» з Ігорем Гаталою, видати «цукерочку-пас» на Богдана Слоневського, якому залишилося лише метрів із семи влучити в незахищений голкіпером кут воріт.

Житомирянам, попри те, наука, вочевидь, на користь не пішла. Тож на двадцятій хвилині для кращого засвоєння викладеного матеріалу вже згаданий Литовченко здійснив ще один контрвипад після виграної Ігорем Кохманом верхової боротьби. З тією лишень різницею, що нападник у супроводі двох захисників тим же правим флангом вибіг на ударну позицію і, не зближуючись з голкіпером, точно послав м’яч у ворота. А після рахунку 2:0 команді, яка попереду, психологічно набагато легше оборонятися від поспіхом організованих атак конкурентів. Особливо, коли і страж воріт Максим Механів на «своєму» місці. Хоча сказане, звісно, не є аксіомою. Ті ж київські динамівці днем пізніше і після трьох забитих «сухих» м’ячів примудрилися не виграти…

Інші результати чотирнадцятого туру: «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — «Львів» — 1:0, «Поділля» (Хмельницький) — «Скала» (Стрий) — 1:0, «Агробізнес» (Волочиськ) — «Арсенал» (Київська область) — 4:0, «Буковина» (Чернівці) — «Нива» (Вінниця) — 3:0.

Після успішної серії з двох перемог і нічиєї на «Ниву» очікує нелегке випробування двома незаперечними лідерами групи «А» другої ліги. Найближчої суботи, 7 жовтня, знову у Вишнівці поміряються силами з «Прикарпаттям». Початок зустрічі — о 15-й годині. А в неділю, 15 жовтня, так само вдруге в цьому сезоні проведе гостьовий поєдинок з «Агробізнесом».

Фото із сайту ФК «Нива»