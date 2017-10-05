Дохід від альтернативних джерел енергії оподатковується

У Тернопільській ОДПІ розповіли про оподаткування доходу, отриманого від продажу електричної енергії, яка виробляється побутовим споживачем. Як повідомила головний державний інспектор Галина Оленин, така вимога міститься в прийнятій у лютому 2014 року постанові за номером № 170 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Саме цією постановою було затверджено Порядок продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії генеруючими установками приватних домогосподарств. Він регулює відносини між побутовим споживачем електроенергії та електропостачальником, що здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності. Відповідно до пункту 2 розділу І порядку побутовим споживачем є фізична особа, яка використовує в приватному господарстві електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та комерційну діяльність.

Побутовий споживач, зокрема, має право продавати електропостачальнику електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії його приватним домогосподарством. Побутовий споживач продає, а електропостачальник купує електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії генеруючою установкою приватного домогосподарства, згідно з умовами договору купівлі-продажу.

Доходи громадянина від продажу є об’єктом оподаткування податком на доходи. Ставка податку становить 18 відсотків. Також указані доходи слід оподаткувати і військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. Оподаткування доходів та перерахування утриманих сум до бюджету здійснює податковий агент — електропостачальник відповідно до порядку, встановленого статтею 168 Податкового кодексу.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ