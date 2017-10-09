Закінчується… ключ? Отримайте новий

Нагадування Тернопільської ОДПІ платникам — власникам особистих ключів електронного цифрового підпису. Якщо у вас у 2017 році закінчується дія сертифікатів ключів ЕЦП, завчасно зверніться до відокремленого пункту реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту ДФС для виготовлення нового особистого ключа ЕЦП.

У Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ послуга надається в кабінеті 122, телефон для довідок — 23-53-61. Докладну інформацію щодо електронного цифрового підпису можна також отримати і на офіційному сайті Акредитованого центру (за посиланням – http://www.acskidd.gov.ua/).

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ