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09.10.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Закінчується… ключ? Отримайте новий

Нагадування Тернопільської ОДПІ платникам — власникам особистих ключів електронного цифрового підпису. Якщо у вас у 2017 році закінчується дія сертифікатів ключів ЕЦП, завчасно зверніться до відокремленого пункту реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту ДФС для виготовлення нового особистого ключа ЕЦП. 

У Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ послуга надається в кабінеті 122, телефон для довідок — 23-53-61. Докладну інформацію щодо електронного цифрового підпису можна також отримати і на офіційному сайті Акредитованого центру (за посиланням – http://www.acskidd.gov.ua/).

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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