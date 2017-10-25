За грою, а не за назвою фаворити

Для київського «Фаворита» XXVII чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд, який розпочався минулих п’ятниці-неділі, 20—22 жовтня, став дебютним в елітному дивізіоні. Перший млинець, щоправда, випікся надто глевким: у половині з шести програних южненському «Хіміку» на виїзді за два матчі сетах столичні волейболістки не набрали і десяти очок.

А в спортивному комплексі Тернопільського національного економічного університету, де на старті силами помірялися «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» і запорізька «Орбіта», з відкриттям нового чемпіонату прихильників гри над сіткою привітали ректор вишу і президент тернопільського волейбольного клубу Андрій Крисоватий, перший заступник голови відділення НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко, технічний делегат Федерації волейболу України Святослав Козачук.

За підсумками минулого чемпіонату запорізька команда до фаворитів теж не належала. Тож у стартовій партії підопічні Віктора Туркули особливих проблем не мали — 25:15. Але заспокоюватися тернопільським дівчатам, у стартовій шістці яких усе ще не має капітана команди Олени Туркули, було не варто. Досвідчений консультант головного тренера «Орбіти» Ірини Комісарової Володимир Бузаєв, який і керував діями гостей, зумів знайти для підопічних необхідні слова, дослухавшись до яких, ті вже після наступного ігрового відрізку відновили рівновагу — 25:19 на користь «Орбіти».

На щастя, Віктор Туркула теж непоганий психолог. Після внесених разом із дружиною, вже згаданою Оленою, потрібних коректив Олена Стасівська, Оксана Яковчук, Марина Мельниченко, Анна Єфременко, Олександра Міленко, Оксана Мадзар і ліберо Тетяна Ротар більше послаблень собі не дозволяли. І ще через два сети судді зафіксували перемогу «Галичанки» в чотирьох партіях — 25:14, 25:21. А для визначення переможця в повторному матчі вистачило і трьох — 25:22, 25:18, 25:19 на користь господарок майданчика. Причому кількість набраних суперницями очок нехай не вводить в оману тих з уболівальників «Галичанки», хто не зміг побувати на грі. Скажімо, в завершальному сеті Віктор Туркула випустив резервісток ще задовго до його завершення, коли за результат уже можна було апріорі не переживати.

І в двох інших матчах першого туру вітчизняної жіночої суперліги перевага фаворитів сумнівів не викликала: «Волинь» (Луцьк) — «Регіна» (Рівне) — 3:0, 3:1, «Білозгар» (Вінниця) — «Севєродончанка» (Сіверськодонецьк) — 3:0, 3:0.

Матчі другого туру відбудуться найближчих п’ятниці-суботи, 27—28 жовтня. На волейболісток «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» очікують виїзні поєдинки з рівненською «Регіною».

Фото автора та із сайту ТНЕУ