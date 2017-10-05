За новою формою декларації

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Платники єдиного податку третьої групи мають звітуватися за третій квартал цього року вже за новими формами декларації.

Усе через те, що базовим податковим (звітним) періодом для них є календарний квартал. А ось для платників першої і другої груп використовуватимуть нові форми декларації з першого січня 2018 року для складання звітності за 2017-й рік.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ