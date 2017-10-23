За новою формою

У Тернопільській ОДПІ нагадали, за якою формою звітуватимуть за третій квартал платники екологічного податку. В зв’язку з тим, що з 30 червня 2017 року набрав чинності наказ мінфіну від 13 травня 2017 року за номером 495, необхідно застосовувати нову форму декларації екологічного податку.

Усе через те, що базовим податковим (звітним) періодом для цього податку є календарний квартал. Тому нова форма декларації екологічного податку використовується для складання звітності, починаючи з 1 жовтня 2017 року. В тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ