Зборівська битва юних прихильників «королеви»

Минулої суботи на стадіоні в Зборові уже всьоме відбувся всеукраїнський юнацький турнір з легкої атлетики «Зборівська битва». Понад півтори сотні не старших тринадцяти років юних атлетів із Зборівської, Чортківської, Кременецької, Бродівської та Золочівської дитячо-юнацьких спортивних шкіл і Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту змагалися за нагороди в бігу на 100, 400, 800 метрів та в спринтерській естафеті 4 по 100 метрів.

Не можна не віддати належного організаторам — колективові Зборівської ДЮСШ на чолі з Анатолієм Семениною і відділові в справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, яким керує Олена Поплінська. Початківців розділили на три вікові групи, забезпечивши для всіх рівні умови.

Юним господарям, які тренуються під керівництвом досвідченого наставника Володимира Небельського і його молодшої колеги Ольги Кутної, рідні стіни знову допомогли. Відразу на двох дистанціях перемогу здобула не тільки учасниця всеукраїнських змагань Уляна Рава, а й наймолодші Олександр Антонів і Тетяна Лук’янська, дванадцятирічні Святослав Наконечний та Марія Мочук. Першими в своїх дисциплінах також дісталися фінішу Андрій Паньків, Христина Тихоліз, Назар Зарудний. А ще чимало їхніх товаришів стали призерами. Мова про тих же Андрія Паньківа і Назара Зарудного, а також про Петра Валюса, Віталія Кіпибіду, Віталія Полевого і Вікторію Жук.

Не підвели своїх наставників Наталію Гавронську, Миколу Ситарчука, Валерія Большакова, Надію Хацкальову і діти, які займаються в інших ДЮСШ краю. Чемпіонами і призерами також стали Максим Пупко і Роман Пухольський з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, призерами — їхні друзі Дмитро Васильєв, Андрій Куций, Вікторія Бондарук, а ще Богдан Герчак, Данило Василів із Чортківської і Юлія Ярмощук, Христина Обек, Мирослава Боцюк із Кременецької дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

А на завершення — захоплюючі естафети, які разом пробігли діти з усіх вікових груп. У суперечці юнаків господарі змушені були поступитися першістю гостям з Тернополя і Чорткова. Зборівські ж дівчата фінішували першими, випередивши в боротьбі за чемпіонський титул два квартети із сусідньої Львівщини.

Лауреати турніру нагороджені грамотами, медалями, пам’ятними призами. Організатори від душі запросили юних бігунів приїхати на «Зборівську битву» і восени наступного року.

На фото: під час турніру; підопічні Володимира Небельського Уляна РАВА і Марія МОЧУК здобули перемоги відразу на двох індивідуальних дистанціях.

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