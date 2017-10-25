Змагалися наймолодші

У спортивному залі Тернопільської ЗОШ №23 вперше визначилися лауреати командного турніру з вільної боротьби Західної дитячої ліги. Під час змагань, організованих за підтримки міського голови Тернополя Сергія Надала управлінням у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту та спортивним клубом «Галицькі леви», за нагороди в наймолодшій віковій групі U-13 сперечалися борці 2004—2006 років народження з шести збірних Західної України.

Цікаві й напружені баталії, під час яких насамперед оцінювалися командні, а не особисті здобутки, завершилися перемогою юних атлетів із Львівської СДЮШОР. Борці очолюваного Сергієм Цимбалом тернопільського спортклубу «Галицькі леви» удостоїлися відзнак за друге місце. А на третю сходинку п’єдесталу пошани піднялася збірна львівського «Спартака».

У нагороду переможці і призери отримали не тільки кубки, медалі та грамоти, а й такий потрібний змагальний досвід напередодні чемпіонату України в цій віковій групі, призначеного на середину листопада в Хмельницькому. Натомість тернопільські борці 2002—2003 років народження цього тижня перебувають в Ужгороді, де теж проходить аналогічний юнацький чемпіонат України.

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