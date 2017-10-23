Зручний Електронний кабінет

Виконувач обов’язків начальника Тернопільської ОДПІ Сергій Бабій розповів про те, що Державна фіскальна служба України забезпечує функціонування «Електронного кабінету платника», за допомогою якого можна сформувати та надіслати електронні документи. Вхід до «Електронного кабінету платника» здійснюється за адресою cabinet.sfs.gov.ua з використанням електронно-цифрового підпису.

Окрім того, на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці «Електронна звітність» розміщено спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» (sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist).

Також посадовець зазначив, що, відповідно до чинного законодавства, прийняття та обробка «Єдиним вікном подання електронної звітності» електронних документів (податкової звітності, податкових накладних та інших документів) здійснюється з використанням електронно-цифрового підпису будь-якого Акредитованого центру сертифікованих ключів. Електронний реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з ЕЦП, оприлюднено на офіційному сайті Центрального засвідчуваного органу Міністерства юстиції України (czo.gov.ua/ca-registry). З ним також можна ознайомитися і на офіційному порталі ДФС України.

Для формування електронних документів платники податків самостійно на власний розсуд можуть обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту). Упродовж вересня до Тернопільської ОДПІ надійшло 27094 звітних документів, з яких 26310 — із допомогою засобів електронного зв’язку.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ