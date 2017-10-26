З нового року всі рівні

Новоприйнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» із першого січня 2018 року виключає із Закону України «Про збір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» норму, яка дозволяла підприємцям — платникам єдиного податку першої групи сплачувати єдиний внесок у розмірі 0,5 мінімального страхового внеску. Про це повідомила начальник управління обслуговування платників Тернопільської ОДПІ Лілія Волянюк.

Тож сума мінімального єдиного внеску для «єдинників» першої групи з нового року буде такою ж, як і для інших платників, які оподатковуються за спрощеною системою оподаткування. Тобто — 22 відсотки від мінімальної зарплати. У 2017 році, нагадаю, розмір єдиного соціального внеску становить 704 гривні на місяць.

Детальніше — в Центрі обслуговування платників. Телефони для довідок: 43-46-10, 52-12-27.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ