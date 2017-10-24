Міжнародний турнір з боксу «Козацька звитяга» вперше провели в Обухові на Київщині. За нагороди змагань, які планують зробити традиційними, змагалися юні майстри шкіряної рукавички з Азербайджану, Білорусі, Молдови і двадцятьох міст України.

У такій солідній компанії ровесників не загубилися і вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, брати Назар і Тарас Кордупелі. В суперечці атлетів, чия вага не перевищує 48 кілограмів, Назар удостоївся права вийти на поєдинок за головний приз. І в двобої з боксером із Броварів заслужено відсвяткував перемогу.

Намагався не відстати і на два кілограми легший за нього Тарас. Путівку до фіналу здобув завдяки перемозі над атлетом з Азербайджану. Однак після вирішального бою зі ще одним учнем Броварського вищого училища фізичної культури судді віддали перевагу суперникові — друге місце.

Юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Назар і Тарас Кордупелі тренуються під керівництвом Руслана Фірмана.

На фото: брати Тарас і Назар КОРДУПЕЛІ разом зі своїм тренером Русланом ФІРМАНОМ.

Фото з вільних джерел