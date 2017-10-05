Команда одного тайму

Не встигли київські динамівці повернути собі лідерство в чемпіонаті України серед команд прем’єр-ліги (хоча і за додатковими показниками), як за два наступні тури примудрилися відпустити головних конкурентів з донецького «Шахтаря» аж на чотири очки. За нульовою нічиєю в десятому турі в протистоянні з рівненським «Вересом» ще більш парадоксальну рівновагу арбітри зафіксували в одинадцятому, коли минулої неділі виїзна зустріч із луганською «Зорею» завершилася ледве не з хокейним рахунком 4:4.

Додайте до цього і непростий виграш підопічних Олександра Хацкевича в матчі другого туру групового турніру Ліги Європи над сербським «Партизаном» і зрозумієте, чому останнім часом журналісти насамперед запитують наставника про феномен «одного тайму». Нинішня динамівська молодь, ослаблена до того ж ненадійними іноземними виконавцями в лінії захисту, може в Белграді сама собі створити ледь нездоланні труднощі в першій половині гри (0:2), аби потім із честю їх подолати після відпочинку — 3:2. А може і навпаки — забити в Запоріжжі до перерви три «сухі» м’ячі, дозволивши опісля суперникові відібрати такі цінні для себе два бали.

Натомість гравці донецького «Шахтаря», навіть за відсутності досвідченого капітана Даріо Срни, якому загрожує дискваліфікація через уживання допінгу, обпікшись на одеському «Чорноморцеві», протягом двох наступних матчів послаблень собі не дозволили. Футболістам кропивницької «Зірки», щоправда, дали можливість порадувати власну публіку забитими м’ячами — 4:2. А ось під час домашнього матчу з львівськими «Карпатами», здається, дозволили собі затратити для перемоги стільки сил, скільки було потрібно — 2:0. Розчарували, втім, травми захисників Богдана Бутка і Ярослава Ракицького, які на вирішальному етапі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року тепер не зможуть допомогти збірній України. А ось виїзна поразка в Лізі чемпіонів від англійського «Манчестер Сіті» (0:2) уболівальників команди, як не парадоксально звучить, більше порадувала, аніж засмутила. Мовляв, їхні улюбленці билися з максимальною самовіддачею, ось тільки суперник об’єктивно сильніший.

Нарешті не можна не згадати і про історичну першу перемогу луганської «Зорі» у групових турнірах європейських футбольних кубків. У тому ж другому турі Ліги Європи вистояли в гостях під натиском іспанського «Атлетика» — 1:0. У вітчизняному ж чемпіонаті справи в підопічних Юрія Вернидуба поки що не надто втішні. За другою в сезоні перемогою безрадісна серія з однієї поразки і трьох підряд нічиїх.

Інші результати двох останніх турів: 10-й — «Сталь» — «Олімпік» — 1:1, «Маріуполь» — «Олександрія» — 1:1, «Карпати» — «Чорноморець» — 1:1, «Ворскла» — «Зоря» — 1:1; 11-й — «Олімпік» — «Маріуполь» — 3:2, «Олександрія» — «Зірка» — 0:0, «Чорноморець» — «Ворскла» — 0:3, «Верес» — «Сталь» — 1:1.

Під час півторатижневої паузи перед дванадцятим туром (матчі заплановані на 13—15 жовтня) з’ясується, чи зможе збірна України завоювати путівку на світовий чемпіонат, чи хоча би пробитися до стадії плей-оф відбору. Поки що підопічні Андрія Шевченка в ролі наздоганяючих.

У двох завершальних матчах, виїзному із збірною Косово (6 жовтня) і домашньому із збірною Хорватії (9 жовтня, Київ), очок втрачати не можна. Адже навіть дві перемоги ще не гарантують перемоги в групі. Все залежатиме від того, як зіграють головні конкуренти. Збірні Туреччини та Ісландії, до речі, спочатку схрестять шпаги між собою, а наостанок поміряються силами відповідно з фінами і косоварами. Натомість збірна Хорватії перед побаченням з українцями навряд чи планує інший результат, окрім перемоги, в домашньому двобої із збірною Фінляндії.

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